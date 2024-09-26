Росія знову атакувала енергетику вночі – Шмигаль

Росія масштабно атакувала Україну в ніч проти 26 вересня. Під ударом була Київщина та ще низка областей, дрони-безпілотники кружляли над багатьма містами.

Тривоги продовжилися і зранку, тільки якщо вночі ворог бив "Шахедами", то потім застосував балістику. Денис Шмигаль повідомив, що окупанти знову атакували енергооб'єкти.

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Шмигаль про наслідки нічної атаки

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії, один із них – у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли – енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано,

– написав прем'єр.

У Миколаївській області оглянули будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях, а очільник ОВА доповів про загальну ситуацію. Зі зрозумілих причин глава уряду не навів деталі, але запевнив: держава продовжує активну роботу з посилення захисту енергооб'єктів.

"Будуємо також систему розподіленої генерації. У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів. Загалом до нового опалювального сезону Миколаївоблтеплоенерго зобов'язалося побудувати 5 об'єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт", – додав Шмигаль.