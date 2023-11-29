Є пошкодження в Шепетівському районі: в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів по Хмельниччині
Джерело:Хмельницька ОВА
Вночі російські дрони вкотре намагалися атакувати цілі у Хмельницькій області. На жаль, внаслідок падіння уламків є пошкодження.
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки ворожого обстрілу у Хмельницькій області.
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В області працювала ППО
Сергій Тюрін розповів, що в ніч на 29 листопада під час чергової ворожої атаки в області працювали сили ППО.
Надійшла інформація, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства,
– сказав він.
За його словами, усі відповідні служби працюють. Натомість інформація стосовно потерпілих та травмованих не надходила.
Нагадаємо, що в ніч на 28 листопада російські загарбники теж атакували Хмельницьку область. Тоді уламки ворожих дронів також спричинили пошкодження. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини та будівлю відділу поліції.
Головне про нічну атаку
- В ніч на 29 листопада Росія випустила по Україні 21 ударний дрон та 3 керовані авіаційні ракети.
- Сили ППО знищили всі "Шахеди". Їх збили в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
- Щодо ракет, то 2 з них збили у Миколаївській області. А третя не досягла бажаної цілі.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що більшість дронів була спрямована на Хмельницьку область.