Є пошкодження в Шепетівському районі: в ОВА розповіли про наслідки атаки дронів по Хмельниччині

29 листопада 2023, 10:40
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Джерело:

Хмельницька ОВА

Вночі російські дрони вкотре намагалися атакувати цілі у Хмельницькій області. На жаль, внаслідок падіння уламків є пошкодження.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки ворожого обстрілу у Хмельницькій області.

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В області працювала ППО

Сергій Тюрін розповів, що в ніч на 29 листопада під час чергової ворожої атаки в області працювали сили ППО.

Надійшла інформація, що внаслідок атаки в Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства,
– сказав він.

За його словами, усі відповідні служби працюють. Натомість інформація стосовно потерпілих та травмованих не надходила.

Нагадаємо, що в ніч на 28 листопада російські загарбники теж атакували Хмельницьку область. Тоді уламки ворожих дронів також спричинили пошкодження. У містах Славута та Нетішин Хмельницької області пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 пожежно-рятувальні частини та будівлю відділу поліції.

Головне про нічну атаку

  • В ніч на 29 листопада Росія випустила по Україні 21 ударний дрон та 3 керовані авіаційні ракети.
  • Сили ППО знищили всі "Шахеди". Їх збили в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
  • Щодо ракет, то 2 з них збили у Миколаївській області. А третя не досягла бажаної цілі.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що більшість дронів була спрямована на Хмельницьку область.

 

Автор: Анастасія Кушпіт