На Одещині окупанти вдарили по припортових і цивільних об'єктах: деталі 3 хвиль атаки "Шахедами"

Окупанти у ніч проти 10 лютого атакували Одеську область. Відомо, що російські військові тероризували південні регіони трьома хвилями дронових атак.

Ворог атакував Одещину БпЛА типу "Shahed-131/136". Зафіксовані хвилі атак тривали півтори, дві з половиною і знову півтори години.

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Деталі 3 хвиль ворожих атак на Одещину

У Силах оборони Півдня повідомили, що першу хвилю ворог спрямував по обласному центру. Відомо, що всі 9 дронів знищили підрозділи протиповітряної оборони.

Проте, уламки одного зі збитих БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. За даними Сил оборони Півдня поранення отримав один з працівників підприємства. Як зазначили в Одеській ОВА, чоловіка госпіталізували.

Щодо другої та третьої хвилі атак, то їх ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Так, тут вдалось знищити 12 дронів.

Однак, ворожі безпілотники поцілили в припортові об'єкти, там поранено 3 працівників. За даними Одеської ОВА, чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Відомо, що всі вони госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.

А також – по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи,

– повідомили у Силах оборони Півдня.

Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража.

Ворог атакував українські міста "Шахедами"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти атакували, застосувавши 26 БпЛА типу Shahed-136/131. Вони уточнили, що українські Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників.

Згодом дані уточнили Повітряні сили ЗСУ і зазначили, що: