На Одещині окупанти вдарили по припортових і цивільних об'єктах: деталі 3 хвиль атаки "Шахедами"
Джерело:Сили оборони Півдня
Окупанти у ніч проти 10 лютого атакували Одеську область. Відомо, що російські військові тероризували південні регіони трьома хвилями дронових атак.
Ворог атакував Одещину БпЛА типу "Shahed-131/136". Зафіксовані хвилі атак тривали півтори, дві з половиною і знову півтори години.
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Деталі 3 хвиль ворожих атак на Одещину
У Силах оборони Півдня повідомили, що першу хвилю ворог спрямував по обласному центру. Відомо, що всі 9 дронів знищили підрозділи протиповітряної оборони.
Проте, уламки одного зі збитих БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. За даними Сил оборони Півдня поранення отримав один з працівників підприємства. Як зазначили в Одеській ОВА, чоловіка госпіталізували.
Щодо другої та третьої хвилі атак, то їх ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Так, тут вдалось знищити 12 дронів.
Однак, ворожі безпілотники поцілили в припортові об'єкти, там поранено 3 працівників. За даними Одеської ОВА, чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Відомо, що всі вони госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.
А також – по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи,
– повідомили у Силах оборони Півдня.
Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинку і гаража.
Ворог атакував українські міста "Шахедами"
У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти атакували, застосувавши 26 БпЛА типу Shahed-136/131. Вони уточнили, що українські Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 18 ворожих безпілотників.
Згодом дані уточнили Повітряні сили ЗСУ і зазначили, що:
- російські військові били по Україні з Балаклави та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму та Курської області Росії;
- ворог атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131;
- бойовою роботою ЗСУ знищили 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.