Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні

Ворог не зупиняється в своєму прагненні завдати якомога більше зла Україні. Удень 6 червня Росія знову запустила ударні безпілотники, що підтвердили в ПС.

24 Канал збирає дані про те, де летять "Шахеди" вдень 6 червня та яким областям загрожують. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

Дивіться також Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про наслідки масованої атаки 6 червня

Де летять "Шахеди" вдень 6 червня