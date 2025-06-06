Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні
Ворог не зупиняється в своєму прагненні завдати якомога більше зла Україні. Удень 6 червня Росія знову запустила ударні безпілотники, що підтвердили в ПС.
24 Канал збирає дані про те, де летять "Шахеди" вдень 6 червня та яким областям загрожують. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!
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Де летять "Шахеди" вдень 6 червня
Загроза застосування ворогом балістичного озброєння. КАБи на Донеччину. Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО.
Де зараз тривога в Україні
Загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
КАБи на Донеччину.
Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО.