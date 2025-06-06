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24 Канал Новини України Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні
6 червня, 15:59
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Після масованої атаки вночі: росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні

Ірина Чеботнікова

Ворог не зупиняється в своєму прагненні завдати якомога більше зла Україні. Удень 6 червня Росія знову запустила ударні безпілотники, що підтвердили в ПС.

24 Канал збирає дані про те, де летять "Шахеди" вдень 6 червня та яким областям загрожують. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

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Де летять "Шахеди" вдень 6 червня

 

16:34, 06 червня

Загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

16:29, 06 червня

Де зараз тривога в Україні

16:27, 06 червня

КАБи на Донеччину.

15:10, 06 червня

Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:46, 06 червня

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

14:20, 06 червня

Активність ворожих БпЛА на Харківщині. Можлива робота ППО.

 