3 в 1: бійці ППО назвали топзасіб проти "Шахедів"

Німецькі зенітні самохідні установки Gepard на озброєнні української армії перебувають з 2022 року. І за цей час стали улюбленою зброєю бійців ППО. "Армія TV" зняла сюжет про роботу "Гепардів" в обороні неба.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Армія TV".

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"Гепард" – на першому, другому і третьому місці в боротьбі проти дронів

Цю установку характеризують як потужну та мобільну, а головне ефективну зброю. Gepard може захоплювати та знищувати безпілотні літальні апарати, крилаті ракети, розвідувальні дрони.

Він дає щільність вогню в 1100 пострілів за хвилину. Але те, наскільки швидко відпрацюють по цілі, залежить від її параметрів. Слід урахувати швидкість цілі, висоту, курс, траєкторію польоту.

Були випадки, коли Gepard збивав дрон з двох-трьох пострілів. Одного разу, щоб збити БпЛА на дальності 3 кілометри, витратили 11 пострілів.

Для мене "Гепард" – це можливість стати на захист моєї країни, можливість захистити мирних громадян, захистити об'єкти критичної інфраструктури. Це система, яка дозволяє за своїми ТТХ боротися успішно з БпЛА противника, з крилатими ракетами, з "Шахедами",

– сказав один з військових.

Коли бійці ППО уперше використали "Гепард", то були у захваті. Зараз знищили вже 8 "Шахедів".