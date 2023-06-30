"Шахеди" заходили з іншого напрямку, артилерія не давала спокою до ранку, – ЗСУ про нічну атаку

Вночі 30 червня російські терористи атакували мирні населені пункти України. Цього разу ворожі "Шахеди" заходили з іншого напрямку, ніж зазвичай. Окрім того, аж до світанку била російська артилерія.

На жаль, не минулося без постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку Росії

Наталія Гуменюк зауважила, що ця ніч справді була напружена. Адже багато регіонів на Південному Сході потерпали від повітряних тривог і російських атак. У зоні відповідальності ОК "Південь" Сили ППО знищили 1 ударний безпілотник.

Цього разу тактика була трохи інша. "Шахеди" заходили північніше, не так, як зазвичай, зі східного узбережжя Азовського моря, а з північних районів. Вочевидь ворог намагається знайти спосіб ураження, максимально віддалений від нашої протиповітряної оборони,

– зазначила Гуменюк.

У Миколаєві завдали шкоди уламки "Шахеда". Спалахнула пожежа на покрівлі однієї з будівель. Окрім того, на відкритій території горіла трава. Рятувальники оперативно загасили вогонь. На щастя, постраждалих немає.

Ворог продовжував дуже потужну артилерійську роботу аж до самого світанку. Протягом ночі в нашій зоні відповідальності обстріляно 47 разів правий берег і Очаківський напрямок. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути максимально там, де побоюється просування Сил оборони,

– підкреслила представниця ОК "Південь".

На жаль, на світанку під час обстрілу виявили цивільну людину, поранену в грудну клітину. 72-річну жінку в дуже важкому стані ушпиталили.

Важливо! На Херсонщині за минулу добу агресор здійснив 72 обстріли, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА. 8 снарядів – по обласному центру. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні.

Очільник ОВА Прокудін повідомив, що 3 людини загинули, ще 4 – отримали поранення.

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Нікополь здригався від вибухів

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що цієї ночі окупанти вкотре атакували Нікополь. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Лисак зазначив, що люди неушкоджені. Наслідки обстрілу уточнюються.