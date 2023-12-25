Над Дніпропетрощиною знищили 5 "Шахедів": які наслідки російської атаки

У ніч проти 25 грудня російські військові атакували Україну ракетами та 31 "Шахедом". По ворожих цілях відпрацювала ППО. Зокрема, 5 дронів збили на Дніпропетровщині.

Є пошкодження внаслідок падіння уламків. На щастя, люди не постраждали, передає 24 Канал.

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Які наслідки нічної атаки на Дніпропетровщину

Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що 5 дронів-камікадзе збили ввечері та ближче до ночі. Зокрема, 2 "Шахеди" знищили в Синельниківському районі, ще стільки ж у Дніпровському та 1 – у Павлоградському.

Через падіння уламків у Межиріцькій громаді Павлоградського району пошкоджено господарське приміщення, а у Миколаївській громаді Дніпровського району сталась пожежа на території підприємства, що не працює. Її успішно ліквідували рятувальники. На щастя, люди не постраждали,

– зазначив Сергій Лисак.

Скільки ворожих цілей вдалося збити

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 25 грудня агресор атакував Україну 31 ударним БпЛА з мису Чауда та Балаклави. Окрім того, випустив 2 авіаційні ракети.

Оборонці неба збили 28 "Шахедів". Їх знищили в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу окупанти застосували керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено, наголосили в Повітряних силах.

Також зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили 2 ворожі літаки. Зокрема, Су-34 – на Донеччині та Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.