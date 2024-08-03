На Миколаївщині збили "Шахеди": спалахнула пожежа

Вночі 3 липня Росія атакувала "Шахедами" Миколаївську область. У Баштанському районі спалахнула пожежа.

Про це повідомив голова ОВА. Віталій Кім розповів, які наслідки ворожої атаки.

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Атака на Миколаївщину

оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Цієї ночі на Миколаївщині силами й засобами протиповітряної оборони знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136".

О 01:36 внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed 131/136" у межах населеного пункту Березнегуватської громади виникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння,

– розповів Кім.

Додав, що пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих немає.

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