Вночі Росія атакувала "Шахедами": де та скільки дронів-камікадзе збили захисники неба

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". По ворожих дронах відпрацювали Сили ППО.

Наші захисники знищили всі "Шахеди", які окупанти запустили з південно-східного напрямку. Про це інформує 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" знищили вночі

У ніч на 4 січня агресор атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.

Обидва – знищені на Хмельниччині,

– зазначили в Повітряних силах.

В ОВА розповіли, що, на щастя, минулося без постраждалих. На об'єктах інфраструктури руйнувань немає. Щодо приватної власності – інформація уточнюється.

З якою метою ворог запустив 2 дрони