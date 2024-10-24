Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків: у Києві та низці областей оголосили тривогу

Пізно ввечері 24 жовтня ворог запустив "Шахеди". Традиційно окупанти атакують Україну з кількох напрямків.

Повітряні сили спершу написали, що перші дрони зайшли в повітряний простір України з Півночі. Та досить скоро стало відомо, що додатково відбулися пуски з Приморсько-Ахтарська.

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Де зараз летять "Шахеди", де оголошено тривогу