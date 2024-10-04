Росіяни запускали "Шахеди": яким регіонам загрожували ударні дрони

Російська армія в ніч на 5 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Разом із цим ворог також намагався обстрілювати нашу країну ракетами.

Ворожі дрони почали свій рух близько одинадцятої вечора 4 жовтня. До того окупанти обстріляли крилатими ракетами Миколаїв, а КАБами – Запоріжжя.

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Де летіли "Шахеди"