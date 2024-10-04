Росіяни запускали "Шахеди": яким регіонам загрожували ударні дрони

4 жовтня 2024, 23:23
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Автор: Владислав Кравцов, Ірина Чеботнікова

Російська армія в ніч на 5 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Разом із цим ворог також намагався обстрілювати нашу країну ракетами.

Ворожі дрони почали свій рух близько одинадцятої вечора 4 жовтня. До того окупанти обстріляли крилатими ракетами Миколаїв, а КАБами – Запоріжжя.

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Де летіли "Шахеди"

02:03, 05 жовтня

В Одеській області – відбій.

01:52, 05 жовтня

У Миколаївській і Херсонській області – відбої тривоги. В Одеській і Харківській ще лунають.

01:41, 05 жовтня

Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

01:16, 05 жовтня

Одеса – ворожі БпЛА у напрямку міста!

01:04, 05 жовтня

 Рух ворожих БпЛА:

  • Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).
00:31, 05 жовтня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину;
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини/Одещини.
23:52, 04 жовтня

Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.

23:48, 04 жовтня

Дрон на Миргород.

23:39, 04 жовтня

Ударний дрон на Суми.

23:37, 04 жовтня

Швидкісна ціль через Сумщину на Полтавщину – ПС.

23:18, 04 жовтня

Де зараз тривога

23:09, 04 жовтня

Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА.

23:01, 04 жовтня

Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

22:47, 04 жовтня

Сумщина – загроза ударних БпЛА.