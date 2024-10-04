Росіяни запускали "Шахеди": яким регіонам загрожували ударні дрони
Російська армія в ніч на 5 жовтня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Разом із цим ворог також намагався обстрілювати нашу країну ракетами.
Ворожі дрони почали свій рух близько одинадцятої вечора 4 жовтня. До того окупанти обстріляли крилатими ракетами Миколаїв, а КАБами – Запоріжжя.
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Де летіли "Шахеди"
В Одеській області – відбій. У Миколаївській і Херсонській області – відбої тривоги. В Одеській і Харківській ще лунають. Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку. Одеса – ворожі БпЛА у напрямку міста! Рух ворожих БпЛА: Рух ударних БпЛА: Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини. Дрон на Миргород. Ударний дрон на Суми. Швидкісна ціль через Сумщину на Полтавщину – ПС. Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА. Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину. Сумщина – загроза ударних БпЛА.
Де зараз тривога
В Одеській області – відбій.
У Миколаївській і Херсонській області – відбої тривоги. В Одеській і Харківській ще лунають.
Ударні БпЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
Одеса – ворожі БпЛА у напрямку міста!
Рух ворожих БпЛА:
Рух ударних БпЛА:
Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини.
Дрон на Миргород.
Ударний дрон на Суми.
Швидкісна ціль через Сумщину на Полтавщину – ПС.
Херсонська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА.
Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
Сумщина – загроза ударних БпЛА.