Під загрозою ударів низка областей: окупанти вкотре запустили "Шахеди"

У ніч з 19 на 20 травня окупанти знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривогу спочатку оголосили на Півдні, й далі вона почала ширитися областями України.

Ворог традиційно запустив ударні БпЛА кількома групами. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях.

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Ворог вкотре атакує "Шахедами"

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