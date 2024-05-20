Під загрозою ударів низка областей: окупанти вкотре запустили "Шахеди"
У ніч з 19 на 20 травня окупанти знову запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривогу спочатку оголосили на Півдні, й далі вона почала ширитися областями України.
Ворог традиційно запустив ударні БпЛА кількома групами. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях.
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Ворог вкотре атакує "Шахедами"Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі
Повітряні сили повідомили, що одна група "Шахедів" рухається в напрямку Вінницької області, а інша – перебуває на півдні Миколаївської області. Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій та Сумській областях. Повітряні сили попереджають, що нині фіксують 2 групи "Шахедів": Через загрозу атаки дронів-камікадзе тривогу оголосили в Одеській області. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що одна група ударних БпЛА рухається у напрямку Одещини, інша – на Кіровоградщину. Станом на зараз фіксується декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, які летять у північно-західному напрямку. Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в Херсонській області, курс також північно-західний. Повітряні сили попередили, що зафіксували БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області. Наразі ударні безпілотники тримають курс північно-західний.
Тривога шириться Україною
Тривога на Півдні
Фіксується кілька груп "Шахедів"
Повітряні сили попередили про загрозу "Шахедів"
Повітряні сили повідомили, що одна група "Шахедів" рухається в напрямку Вінницької області, а інша – перебуває на півдні Миколаївської області.
Повітряну тривогу оголосили у Вінницькій та Сумській областях.
Повітряні сили попереджають, що нині фіксують 2 групи "Шахедів":
Через загрозу атаки дронів-камікадзе тривогу оголосили в Одеській області.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що одна група ударних БпЛА рухається у напрямку Одещини, інша – на Кіровоградщину.
Станом на зараз фіксується декілька груп ударних БпЛА в південній частині Миколаївської області, які летять у північно-західному напрямку.
Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА в Херсонській області, курс також північно-західний.
Повітряні сили попередили, що зафіксували БпЛА типу "Shahed" в Херсонській області. Наразі ударні безпілотники тримають курс північно-західний.