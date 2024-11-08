Нічна атака "Шахедами", вибухи в Харкові, Одесі та на Київщині: хронологія 989 дня війни

Розпочалась 989 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони тримають лінію фронту та відбивають атаки ворога, завдаючи йому втрат.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати противника станом на 8 листопада, розповідає 24 Канал.

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