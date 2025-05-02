"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де існує загроза
Увечері 2 травня російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.
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Де атакують БпЛА
До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз тривога: дивіться на карті У Сумах пролунали вибухи. Оновлення щодо "Шахедів": Мер Харкова Ігор Терехов додав, що місто перебуває під масованою атакою "Шахедів". Наразі зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах Харкова. Загалом у місті пролунало щонайменше 8 вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що у Харкові пролунали потужні вибухи. У Харкові пролунав вибух. Над Харковом ударний БпЛА. Де фіксують дрони: У напрямку Харкова ударні БпЛА. Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. Де зараз атакують дрони Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину. Де оголосили тривогу через загрозу БпЛА: дивіться на карті Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА. Росія запустила "шахеди" по території України. Нині загроза існує для Сумської області.
Де зараз тривога: дивіться на карті
У Сумах пролунали вибухи.
Оновлення щодо "Шахедів":
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що місто перебуває під масованою атакою "Шахедів". Наразі зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах Харкова.
Загалом у місті пролунало щонайменше 8 вибухів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що у Харкові пролунали потужні вибухи.
У Харкові пролунав вибух.
Над Харковом ударний БпЛА.
Де фіксують дрони:
У напрямку Харкова ударні БпЛА.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Де зараз атакують дрони
Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
Де оголосили тривогу через загрозу БпЛА: дивіться на карті
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Росія запустила "шахеди" по території України. Нині загроза існує для Сумської області.