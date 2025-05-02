Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де існує загроза
2 травня, 21:55
9

"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де існує загроза

Анжеліка Байбак

Увечері 2 травня російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.

Дивіться також Боєприпаси, які розкидають російські "Шахеди", стали ще небезпечнішими, – КМВА 

Де атакують БпЛА

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

 

21:56, 02 травня

Де зараз тривога: дивіться на карті

21:54, 02 травня

У Сумах пролунали вибухи.

21:53, 02 травня

Оновлення щодо "Шахедів":

  • група "Шахедів" в районі Харкова курсом на місто,
  • БпЛА на півдні Сумщини – курсом на Харківщину,
  • кілька груп "Шахедів" на півночі та сході Полтавщини курсом на південь,
  • "Шахеди" на сході та півдні Чернігівщини прямують на південь.
21:49, 02 травня

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що місто перебуває під масованою атакою "Шахедів". Наразі зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах Харкова.

Загалом у місті пролунало щонайменше 8 вибухів.

21:40, 02 травня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що у Харкові пролунали потужні вибухи.

21:32, 02 травня

У Харкові пролунав вибух.

21:31, 02 травня

Над Харковом ударний БпЛА.

21:29, 02 травня

Де фіксують дрони:

  • група ударних БпЛА на півдні Сумщини – курс на Полтавщину.
  • група ударних БпЛА на сході та центрі Чернігівщини – курс південно-західний.
21:27, 02 травня

У напрямку Харкова ударні БпЛА.

21:11, 02 травня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:08, 02 травня

Де зараз атакують дрони

  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс на Полтавщину,
  • група ударних БпЛА на Чернігівщині – курс південно-західний,
  • загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.
     
20:52, 02 травня

Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

20:51, 02 травня

Де оголосили тривогу через загрозу БпЛА: дивіться на карті

20:36, 02 травня

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:11, 02 травня

Росія запустила "шахеди" по території України. Нині загроза існує для Сумської області. 