"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де існує загроза

Увечері 2 травня російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та перебувати у безпечних місцях.

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Де атакують БпЛА

До слова, оперативно про тривоги й дронову небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.