Росію хвилювало лише те, як зробити боляче Україні, – Зеленський про атаку на Новий рік

Країна-агресорка Росія в перший день нового року атакувала Україну ударними безпілотниками. Президент відреагував на черговий ворожий терор.

На жаль, є постраждалі та загибла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Зеленський відреагував на атаку по Україні в Новий рік

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл України, який Росія скоїла на Новий рік.

Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст,

– написав президент.

Він зазначив, що більша частина БпЛА не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам протиповітряної оборони, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Проте, на жаль, станом на 11:28 відомо про одну загиблу людину. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким.

Також, як зазначив лідер країни, є постраждалі та руйнування. Відомо, що працюють усі служби.

"І я вдячний усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців. Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя. Дякую вам", – наголосив Зеленський.

Росія атакувала дронами Україну в новорічну ніч / Фото ДСНС