Росія атакує "Шахедами": які області перебувають під загрозою удару

11 жовтня 2024, 23:31
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Автор: Поліна Буянова

Ввечері в п'ятницю, 11 жовтня, російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряна тривога шириться Україною.

Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

23:36, 11 жовтня

БпЛА в районі Сум, курсом на північ.

23:35, 11 жовтня

Напрямки руху "Шахедів"

В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

23:35, 11 жовтня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:34, 11 жовтня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:33, 11 жовтня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:32, 11 жовтня

Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі.

Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях,
– йдеться в повідомленні.

23:31, 11 жовтня

  • БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом на північ та схід.
  • БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ.
  • БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.
23:27, 11 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині

Повітряні сили повідомили, що в Дніпропетровській області зафіксовано рух БпЛА невизначеного типу.