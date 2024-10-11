Росія атакує "Шахедами": які області перебувають під загрозою удару

Ввечері в п'ятницю, 11 жовтня, російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряна тривога шириться Україною.

Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.

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Куди рухаються ворожі БпЛА