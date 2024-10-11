Росія атакує "Шахедами": які області перебувають під загрозою удару
Ввечері в п'ятницю, 11 жовтня, російські війська вчергове запустили ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" повітряна тривога шириться Україною.
Про атаку російських БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де зараз ворожі дрони та що вже відомо про чергову атаку окупантів – передає 24 Канал.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
БпЛА в районі Сум, курсом на північ. В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА. Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі. Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях, Повітряні сили повідомили, що в Дніпропетровській області зафіксовано рух БпЛА невизначеного типу.
Напрямки руху "Шахедів"
– йдеться в повідомленні.
БпЛА на Дніпропетровщині
БпЛА в районі Сум, курсом на північ.
В ПС повідомили, що всі безпілотники далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили попередили про БпЛА в Дніпрі.
Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях,
Повітряні сили повідомили, що в Дніпропетровській області зафіксовано рух БпЛА невизначеного типу.