Росіяни запустили "Шахеди": тривога лунає в Київській та низці інших областей
Російська армія в обід 12 грудня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога. Зокрема, тривога дійшла до Київської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
Наразі БпЛА спостерігаються на півночі та сході Чернігівщини, а також на межі Кіровоградщини і Дніпропетровщини. Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з північного сходу. Черкаська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Миргород (Полтавщина) – ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі. Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА. Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі. Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку. Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу. Ударні БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний. Ворожий ударний БпЛА рухається у напрямку Сум з півночі. Жителів Сумської області попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.
Куди рухаються ворожі БпЛА
Наразі БпЛА спостерігаються на півночі та сході Чернігівщини, а також на межі Кіровоградщини і Дніпропетровщини.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з північного сходу.
Черкаська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Миргород (Полтавщина) – ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з півночі.
Київська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Ворожий ударний БпЛА у напрямку Полтави з півночі.
Чернігівська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.
Ударні БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний.
Ворожий ударний БпЛА рухається у напрямку Сум з півночі.
Жителів Сумської області попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА.