Росіяни запустили "Шахеди": тривога лунає в Київській та низці інших областей

Російська армія в обід 12 грудня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів шириться повітряна тривога. Зокрема, тривога дійшла до Київської області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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