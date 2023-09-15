Вночі у небі над Україною знищили 17 "Шахедів": куди вони рухалися

Росіяни знову атакували Україну безпілотниками - камікадзе. У Повітряних силах повідомили, що всі ворожі цілі вдалося збити.

Вночі 15 вересня 2023 року окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Повітряні сили збили усі 17 ворожих дронів.

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Дрони різними маршрутами летіли на Хмельниччину

У Повітряних силах зазначили, що росіяни запустили безпілотники з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарську. Усі 17 дронів різними маршрутами прямували на Хмельниччину.

Однак по дорозі вони були збиті українськими засобами ППО. Усі 17 безпілотників ліквідовано.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони,

– наголосили у ЗСУ.

Відомо, що 8 "непроханих гостей" збили сили оборони півдня. Зокрема, над Миколаївщиною – 7, а над Вінниччиною – один. Влучань, на щастя, немає.

Сьогодні маємо хороший результат! Стовідсоткове збиття,

– заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Росіяни продовжують атакувати Україну з повітря: що відомо

Десь о четвертій ранку у кількох областях повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що "Шахеди" тримають курс у бік Вінницької області Загроза зберігалася і для Черкаської області. Монітори припускали, що ціллю може бути Умань.

Далі тривога поширилася на Хмельницьку, Чернівецьку та Запорізьку, Рівненську, Житомирську та Тернопільську області. Десь о 6:20 на Вінниччині пролунали звуки вибуху. Згодом вибухи сталися й на Хмельниччині. Там повідомили про роботу ППО.