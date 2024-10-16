Ворог масовано атакував Київщину "Шахедами": тривога в області тривала понад 12 годин

В ніч проти 16 жовтня російські війська атакували територію України "Шахедами". Під ударом ворожих дронів опинилася, зокрема, Київська область.

Про ворожу атаку на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків.

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Ворожі дрони атакували Київщину

Через атаку ударних БпЛА тривога в Київській області тривала понад 12 годин.

В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено,

– повідомили в Київській ОВА.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

В Київській ОВА зазначили, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із садових товариств сталося загоряння приватного будинку, пожежа вже ліквідована.

Будівля зазнала значних руйнувань. Також згорів автомобіль, що перебував поруч. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан,

– йдеться в повідомленні.

До слова, цієї ночі Росія також вдарила "Шахедами" по промисловому об'єкту на Тернопільщині. Масштабну пожежу, яка виникла внаслідок атаки, вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.