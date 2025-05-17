Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є загроза удару
Росія вдень 17 травня запустила "Шахеди" по мирних українських містах. У Повітряних силах попереджають про небезпеку.
Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
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Де летять "Шахеди"
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської області летять на південь Сумщини. Група "Шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину. "Шахеди" із Запорізької області на Дніпропетровську. Російські ударні БпЛА з півдня летять на Запорізьку область!
Ворожі ударні БпЛА з Бєлгородської області летять на південь Сумщини.
Група "Шахедів" на заході Донеччини та сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
"Шахеди" із Запорізької області на Дніпропетровську.
Російські ударні БпЛА з півдня летять на Запорізьку область!