Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Росія вдень 17 травня запустила "Шахеди" по мирних українських містах. У Повітряних силах попереджають про небезпеку.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

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Де летять "Шахеди"

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті