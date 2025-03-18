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24 Канал Новини України Росія випустила по Україні "Шахеди" попри обіцянки Путіна: для яких регіонів є загроза
18 березня, 20:21
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Росія випустила по Україні "Шахеди" попри обіцянки Путіна: для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди" ввечері 18 березня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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