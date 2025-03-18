18 березня, 20:21
Росія випустила по Україні "Шахеди" попри обіцянки Путіна: для яких регіонів є загроза
Російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди" ввечері 18 березня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Запоріжжя загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Полтавська та Харківська області загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
20:21, 18 березня
20:17, 18 березня
Запоріжжя загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Полтавська та Харківська області загроза застосування ворогом ударних БпЛА!