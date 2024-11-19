Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Близько 4 години дня 19 листопада російські загарбники запустили по території України ударні БпЛА типу "Шахед". Внаслідок цього у низці областей лунають сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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