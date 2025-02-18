Росія запустила "Шахеди" на Україну: в яких регіонах загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 18 лютого запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди прямують ворожі дрони
Суми – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини, курс - південно-західний та на Запоріжжя з ТОТ, курс - північно-західний. Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного сходу. Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу. Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини, курс - південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Куди рухаються дрони
Суми – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з північного сходу.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини, курс - південно-західний та на Запоріжжя з ТОТ, курс - північно-західний.
Запоріжжя – у вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з південного сходу.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Ворожі ударні БпЛА заходять в повітряний простір Сумщини з курщини, курс - південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.