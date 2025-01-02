Бійці Нацгвардії показали момент збиття "Шахеда" цієї ночі: як військові знищували ворожу ціль
Російські війська 2 січня вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Бійці НГУ показали момент збиття російського "Шахеда".
Відповідні кадри зі збиттям одного з дронів опублікувала Національна гвардія України у своєму телеграм-каналі.
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Як нацгвардійці збили ворожий дрон
Відомо, що нацгвардійці, які виконували завдання у складі мобільних вогневих груп, збили цієї ночі 3 "Шахеди". На оприлюдненому відео момент збиття цілі бійцями 17 бригади Національної гвардії.
Ворожий БпЛА був уражений і впав серед поля, не долітаючи до населених пунктів,
– ідеться в повідомленні.
На кадрах видно момент збиття цілі.
"Збили! Ціль знищена", — виголосив автор відео.
Нацгвардійці збили російський "Шахед": дивіться відео
Нагадаємо, у ніч на 2 січня противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Станом на о пів на 9 ранку підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.