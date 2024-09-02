На Полтавщині уламки "Шахеда" пошкодили один із заводів

Росія не припиняє тероризувати українські міста та села. Внаслідок останньої атаки "Шахедами" було пошкоджено завод у Полтавській області.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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Атака "Шахедів" на Полтавську область

Так, вночі 1 вересня росіяни атакували Полтавщину БпЛА.

ППО відпрацювала по ворожим цілям. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області,

– повідомив Пронін.

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До слова, також вночі ворог намагався вразити об'єкти у Києві крилатими ракетами з ТУ-95МС та ракетами KN-24/Іскандер-М. Разом з тим – додався один ударний безпілотник. ППО знищило понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних, також БпЛА.

Також внаслідок атаки "Шахедами" є влучання у Харкові. Місцева влада повідомила, що пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури. Про постраждалих не повідомлялося.