Терор не припиняється, є влучання: як вночі відпрацювала ППО по російських цілях
- У ніч на 22 січня Росія атакувала Україну майже 100 ударними безпілотниками.
- Українська ППО збила або подавила 80 російських БпЛА, але атака досі триває.
У️ ніч на 22 січня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Загалом їх було майже 100.
Повітряний напад країни-терористки відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Як відпрацювала ППО, розповіли у Повітряних силах.
Як відпрацювала ППО?
З 18:00 21 січня Росія запустила по Україні 94 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.
Вони летіли із Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська у Росії та Чауди та Гвардійського, що в окупованому Криму.
Близько 55 з усіх безпілотників виявилася "Шахедами".
Попередньо, станом на 9:00 22 січня, ППО збила/подавила 80 російських БпЛА.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях,
– також додали у Повітряних силах.
Зверніть увагу! Атака досі триває. У повітряному просторі України фіксують декілька ворожих БпЛА.
Останні атаки на Україну
Росія увечері 21 січня атакувала торговий центр "Епіцентр" у Запоріжжі, було пошкоджено покрівлю будівлі. Окрім того, обстріл також зачепив приватний сектор, там руйнувань зазнав житловий будинок, а одна людина отримала травми.
А вранці безпілотник вибухнув у Чернігові поміж житлових будинків. Попередньо, минулося без постраждалих.
Постраждала також Одеса, де дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку без подальшої детонації. Евакуювати довелося 58 людей, серед них – 8 дітей.