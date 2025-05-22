Росія атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів є загроза
Російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди" у ніч на 22 травня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз російські "Шахеди"
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Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська. Група ударних БпЛА рухається курсом на Полтавщину.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
Група ударних БпЛА рухається курсом на Полтавщину.