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24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів є загроза
22 травня, 00:32
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Росія атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди" у ніч на 22 травня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз російські "Шахеди"

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

01:00, 22 травня

  • Групи "Шахедів" по межі Харківщини та Полтавщини повз Чутове рухається у бік Дніпропетровщини.
  • На Полтавщині БпЛА рухаються повз Нові Санжари.
  • На Харківщині БпЛА летять через Балаклію у напрямку Барвінкового.
  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються курсом на Павлоград.
  • Російські дрони на Донеччині летять в напрямку Краматорська.
00:55, 22 травня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

00:49, 22 травня

Для яких регіонів є загроза: дивіться на карті

00:34, 22 травня

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

00:30, 22 травня

  • БпЛА повз Зіньків/Шишаки – у напрямку Полтави.
  • Група шахедів із півдня рухаються курсом на Марганець.
  • Також декілька нових груп ударних БпЛА помічено на Харківщині.
00:10, 22 травня

Група ударних БпЛА рухається курсом на Полтавщину.