Росія атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів є загроза

Російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди" у ніч на 22 травня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз російські "Шахеди"

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті