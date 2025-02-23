Наймасовіший удар за весь час війни: все, що відомо про атаку "Шахедів" 23 лютого

У ніч проти 23 лютого російські війська знову запустили по Україні "Шахеди". Нинішня атака стала наймасштабнішою за весь час війни.

Нашу країну атакувало понад 260 БпЛА. Повітряним силам вдалося збити більшість цілей, проте не обійшлося й без пошкоджень. Все, що відомо масований наліт "Шахедів" на Україну, переповідає 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" запустили і вдалося збити

За данним Повітряних сил, в ніч проти 23 лютого росіяни запустили 267 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів з семи напрямків. Крім цього по Україні запустили три балістичні ракети Іскандер-М/KN-2.

Підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів. Водночас ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). З них три полетіли в напрямку Білорусі, один – у Росію.

Як відпрацювала ППО 23 лютого / фото Повітряних сил

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Водночас постраждали внаслідок атаки Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Яка ситуація після атаки у Києві та області

Так, ще до опівночі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що уламки ворожого БпЛА впали на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Печерському районі. Голова МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у цьому районі пошкоджено вікна у нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі міста виникла пожежа в приватному будинку. Там також було зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі пошкоджені 3 приватні будинки та декілька автівок. На іншій локації горів одноповерховий будинок з поширенням вогню на сусідню будівлю, пожежу ліквідували.

Наслідки атаки БпЛА на Київ / фото ДСНС

Щодо Київської області, то виконувач обов'язків голови ОВА Микола Калашник розповів, що тривога тривала більше 10 годин – з 21:08 до 07:28.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено,

– наголосив Калашник.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Бучанському районі пошкоджено 4 приватних будинки. У Вишгородському – загоряння трав'яного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежу вже ліквідували.

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Також пізно ввечері 22 лютого вибухи пролунали у Кривому Розі. Монітори повідомляли про вихід балістики з Криму. Олександр Вілкул розповів, що ворожа ракета влучила у цивільну інфраструктуру.

Станом на ранок повідомляється про 1 загиблого чоловіка. Ще 5 громадян постраждали – чотири жінки та один чоловік. У лікарні лишаються троє людей, зокрема 30-річна жінка у важкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок,

– вказує глава ОВА Сергій Лисак.

Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / фото Сергій Лисак

Що відомо про наслідки в інших регіонах

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що в області вночі збили 9 безпілотників.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрину магазину,

– зазначає він.

Голова ОВА писав, що станом на 08:30 звернень щодо травмованих, загиблих не надходило. Наразі місця падіння уламків встановлюються

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що ніч була складна. Тривога через атаку "Шахедів" тривала 6-7 годин у кожному районі.

Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в черкаському небі знищено 27 російських БпЛА. Дякую всім за злагоджену роботу,

– вказує Табурець.

Звернень по допомогу від населення наразі не надходило. Обстеження території триває.

В Одеській області через російську атаку постраждало 3 людей. Внаслідок влучань пошкоджений житловий будинок. Виникли пожежі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували загоряння.

Наслідки атаки "Шахедів" на Одещину / фото ДСНС

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначив, що завдяки професійній роботі військових вдалося знешкодити кілька ворожих повітряних цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

У Запорізькій області внаслідок атаки БпЛА сталося займання у приватному секторі, повідомив Іван Федоров. "Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце", – написав він. Відомо про одну постраждалу 53-річну жінку. Медики надають їй допомогу.