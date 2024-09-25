Росія запустила "Шахеди" по Україні: загроза з північного напрямку

25 вересня 2024, 21:10
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Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Сухопутні війська

Ввечері середи, 25 вересня, російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Ворожі цілі прямують з північного напрямку.

Про загрозу о 20:20 повідомило командування Повітряних сил України. Актуально про рух ворожих дронів, загрозу атак та роботу ППО інформує 24 Канал. 

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20:25, 25 вересня

Декілька груп ударних БпЛА рухалися територією Сумської області у напрямку Харківщини. Однак згодом змінили курс у напрямку Чернігівщини.

20:20, 25 вересня

"Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА", – повідомили ПС.


 