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24 Канал Новини України Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": в яких регіонах загроза ворожого удару
26 лютого, 21:35
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Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": в яких регіонах загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 26 лютого запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі дрони

22:20, 26 лютого

Декілька десятків БпЛА перелітають з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину;

БпЛА із Чернігівщини у напрямку Київщини;

БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину.

22:10, 26 лютого

Група БпЛА пролітає повз Кременчук. Залишайтесь в укриттях.

21:32, 26 лютого

Рух ударних БпЛА

Із півночі:

  • БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини;
  • БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

Із півдня:

  • БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом
  • БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північному напрямку.
21:02, 26 лютого

Ударні БпЛА родовжують рух у напрямку Кіровоградської області.

20:59, 26 лютого

Декілька груп ударних БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину.

20:57, 26 лютого

БпЛА рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини.

20:52, 26 лютого

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину.

20:32, 26 лютого

Група ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.