Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": в яких регіонах загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 26 лютого запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі дрони
Декілька десятків БпЛА перелітають з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину; БпЛА із Чернігівщини у напрямку Київщини; БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину. Група БпЛА пролітає повз Кременчук. Залишайтесь в укриттях. Із півночі: Із півдня: Ударні БпЛА родовжують рух у напрямку Кіровоградської області. Декілька груп ударних БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину. БпЛА рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини. Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину. Група ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.
Рух ударних БпЛА
Декілька десятків БпЛА перелітають з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину;
БпЛА із Чернігівщини у напрямку Київщини;
БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину.
Група БпЛА пролітає повз Кременчук. Залишайтесь в укриттях.
Із півночі:
Із півдня:
Ударні БпЛА родовжують рух у напрямку Кіровоградської області.
Декілька груп ударних БпЛА через Запорізьку область на Дніпропетровщину.
БпЛА рухаються через Шостку та Глухів у напрямку Чернігівщини.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину.
Група ударних БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини.