У Білорусь заходили "Шахеди" з Чернігівської області, там підіймали авіацію

В ніч на 27 серпня Росія вкотре запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Деякі з них на півночі зробили маневр через Білорусь.

Російські дрони пройшли через білоруський повітряних простір. У зв'язку з цим країна навіть підіймала свою авіацію.

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"Шахеди" у Білорусі

Як пишуть монітори, у районі 00:11 один із "Шахедів" залетів до Білорусі з боку Чернігівської області та рухався курсом на Чорнобильську зону. Приблизно у той же час з аеродрому Барановичі було піднято винищувач ВПС Білорусі, який відправився на південь країни.

Вже приблизно за 20 хвилин – тобто о 00:31, у повітряний простір Білорусі ввійшло ще 2 "Шахеди" з боку Чернігівської області.

Як рухалися "Шахеди" під час нічної атаки / фото "Беларускі Гаюн"

Зазначимо, що це далеко не перший випадок заходу "Шахедів" у Білорусь. Зокрема, такий інцидент трапився і під час попередньої атаки – 26 серпня. БпЛА були виявлені у районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника, Брагінського і Лоєвського районів.