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24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
28 квітня, 23:20
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Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 28 квітня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються "Шахеди"

00:06, 29 квітня

  • Група "Шахедів" з Чернігівської області курсом на південь.
  • Харків – ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку.
00:01, 29 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!

23:17, 28 квітня

Ударні БпЛА  у напрямку міста Вилкове (Одещина).

23:16, 28 квітня

"Ізмаїльський район, будьте в укриттях", – написав глава Одеської ОВА. 

23:02, 28 квітня

Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку  Одещини.

22:47, 28 квітня

Чернігівська, Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА.

22:37, 28 квітня

Загроза ударних БпЛА з північно-східного напрямку, пишуть монітори.

22:34, 28 квітня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.

22:10, 28 квітня

За даними моніторингових каналів, є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.

"Група БпЛА в акваторії Чорного моря", – ідеться в повідомленні.