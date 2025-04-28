Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 28 квітня запустила по Україні свої ударні БпЛА типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються "Шахеди"
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Ударні БпЛА у напрямку міста Вилкове (Одещина). "Ізмаїльський район, будьте в укриттях", – написав глава Одеської ОВА. Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Чернігівська, Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА. Загроза ударних БпЛА з північно-східного напрямку, пишуть монітори. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. За даними моніторингових каналів, є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку. "Група БпЛА в акваторії Чорного моря", – ідеться в повідомленні.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Ударні БпЛА у напрямку міста Вилкове (Одещина).
"Ізмаїльський район, будьте в укриттях", – написав глава Одеської ОВА.
Групи ударних БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Чернігівська, Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Загроза ударних БпЛА з північно-східного напрямку, пишуть монітори.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
За даними моніторингових каналів, є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.
"Група БпЛА в акваторії Чорного моря", – ідеться в повідомленні.