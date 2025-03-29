Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є небезпека

Ввечері 29 березня Росія знову запустила по Україні ударні дрони. 24 Канал повідомляє про пересування ворожих БпЛА.

В яких реагіонах триває повітряна тривога та який курс тримають ворожі ударні дрони – повідомляє 24 Канал.