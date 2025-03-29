Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є небезпека
Ввечері 29 березня Росія знову запустила по Україні ударні дрони. 24 Канал повідомляє про пересування ворожих БпЛА.
В яких реагіонах триває повітряна тривога та який курс тримають ворожі ударні дрони – повідомляє 24 Канал.
Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину. Ударні дрони типу "Шахед" вдарили по Харкову. Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару у Шевченківському районі міста є 1 загиблий та 1 постраждалий. Під атакою був також Холодногірський район. Харків залишайтесь в укриттях! Нові групи шахедів у напрямку міста. Групи БпЛА із Донеччини та Харківщини курсом на Дніпропетровщину. Декілька груп ударних БпЛА у передмісті Чернігова! БпЛА у напрямку Миргорода!
"Шахеди" вдарили по Харкову: є жертва
Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.
Ударні дрони типу "Шахед" вдарили по Харкову.
Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару у Шевченківському районі міста є 1 загиблий та 1 постраждалий.
Під атакою був також Холодногірський район.
Харків залишайтесь в укриттях! Нові групи шахедів у напрямку міста.
Групи БпЛА із Донеччини та Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
Декілька груп ударних БпЛА у передмісті Чернігова!
БпЛА у напрямку Миргорода!