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24 Канал Новини України Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є небезпека
29 березня, 21:28
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Росія знову атакує Україну "Шахедами": де є небезпека

Сергій Попович

Ввечері 29 березня Росія знову запустила по Україні ударні дрони. 24 Канал повідомляє про пересування ворожих БпЛА.

В яких реагіонах триває повітряна тривога та який курс тримають ворожі ударні дрони – повідомляє 24 Канал.

21:46, 29 березня

Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київщину.

21:35, 29 березня

"Шахеди" вдарили по Харкову: є жертва

Ударні дрони типу "Шахед" вдарили по Харкову.

Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок удару у Шевченківському районі міста є 1 загиблий та 1 постраждалий.

Під атакою був також Холодногірський район.

21:28, 29 березня

Харків залишайтесь в укриттях! Нові групи шахедів у напрямку міста.

21:24, 29 березня

Групи БпЛА із Донеччини та Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

21:24, 29 березня

Декілька груп ударних БпЛА у передмісті Чернігова!

21:23, 29 березня

БпЛА у напрямку Миргорода!