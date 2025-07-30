Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" увечері 30 липня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

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Для яких регіонів є загроза?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті