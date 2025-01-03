Росія розпочала нову атаку "Шахедами": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Російська армія ввечері 3 січня вкотре запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються у південно-західному напрямку. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються у південно-західному напрямку.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.