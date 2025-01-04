Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Росія ввечері 4 січня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині регіонів України оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів тих областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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