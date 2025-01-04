Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА
Росія ввечері 4 січня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині регіонів України оголосили через це повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів тих областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Де є загроза атаки "Шахедами"
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу Ворожий БпЛА у напрямку Ніжина (Чернігівщина) з північного сходу. Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на південному заході Сумщини та центрі Чернігівщини, курс – південно-західний. Ворожі ударні БпЛА на сході Чернігівщини та Сумщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу
Ворожий БпЛА у напрямку Ніжина (Чернігівщина) з північного сходу.
Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на південному заході Сумщини та центрі Чернігівщини, курс – південно-західний.
Ворожі ударні БпЛА на сході Чернігівщини та Сумщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.