Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

4 січня 2025, 19:11
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Автор: Ірина Марціяш

Росія ввечері 4 січня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині регіонів України оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів тих областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Де є загроза атаки "Шахедами"

19:06, 04 січня

Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

18:54, 04 січня

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумщини, Черкащини, Полтавщини, курс –  західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс – південно-західний.
18:30, 04 січня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу

18:25, 04 січня

Ворожий БпЛА у напрямку Ніжина (Чернігівщина) з північного сходу.

18:23, 04 січня

Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на південному заході Сумщини та центрі Чернігівщини, курс – південно-західний.

17:44, 04 січня

Ворожі ударні БпЛА на сході Чернігівщини та Сумщини, курс – південно-західний.

17:42, 04 січня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

17:41, 04 січня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.