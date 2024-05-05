Полум'я охопило приватні будинки: усе, що відомо про "пасхальну" атаку Росії

У ніч проти 5 травня росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе. Під основним ударом опинилися Харків і Дніпро.

Навіть найбільше християнське свято не зупинило росіян, які називають себе поборниками православ'я, від цинічного удару по цивільній інфраструктурі України. Що саме накоїли окупанти у пасхальну ніч, читайте далі.

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Скільки "Шахедів" випустили окупанти

Запуски перших груп БпЛА ворог здійснив ще пізно увечері 4 травня. Противник запустив "Шахеди" одразу з двох напрямків – північого та південного.

Так, група з Курської області зайшла на територію України через Харківщину, а група з окупованого Криму потрапила спершу на Херсонщину.

Робота Сил ППО по ворожих дронах тривала понад 2 години.

Вранці Повітряні сили повідомили, що загалом окупанти атакували 24-ма безпілотниками. 23 з них нашим захисникам вдалося знищити.

Російські дрони-камікадзе були ліквідовані у межах Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

У Харкові влучання у житловому секторі

Незадовго до першої ночі у Харкові вкотре пролунали вибухи. Тоді мер міста підтвердив влучання по житловому сектору в Основ'янському районі. Терехов розповів про займання трьох приватних будинків.

Пізніше у ДСНС уточнили, що горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 квадратних метрів.

Відомо, що один із безпілотників, які атакували Харків, впав за 10 метрів від будинка рятувальника В'ячеслава Кущенка. Дивом чоловік не отримав поранень, хоча в будинку вилетіло скло.

Станом на ранок внаслідок дронової атаки на Харків 6 людей постраждали. Серед них – троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Наслідки удару по Харкову / Фото прокуратура

На Дніпропетровщині пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Не залишали у спокої вночі росіяни й Дніпропетровську область. Саме там було збито половину запущених "Шахедів". 10 дронів-камікадзе ліквідували у Дніпровському районі,

1 – у Криворізькому районі, ще один – у Нікопольському районі.

Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Там виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки і магазин.

По Нікопольщі ворог бив і дронами, і артилерією.

У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.

На щастя, серед людей постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину / Фото Сергій Лисак