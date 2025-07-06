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24 Канал Новини України Над Україною фіксуються ворожі "Шахеди": де існує небезпека
6 липня, 22:02
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Над Україною фіксуються ворожі "Шахеди": де існує небезпека

Дар'я Смородська

У низці областей увечері 6 липня оголосили повітряну тривогу через застосування ударних дронів. Росіяни розпочали черговий вечір терору.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Де рухаються ворожі дрони

Минулої ночі окупанти били "Шахедами" по цивільній інфраструктрі, морському порту та будівлі ТЦК. Не нехтуйте безпекою та в разі руху БпЛА до вашої області перейдіть в безпечне місце.

 

Де зараз оголошено повітряну тривогу: карта

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Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошено повітряну тривогу!

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Де рухаються "Шахеди"

  • Ударні БпЛА на півночі Донецької області, курс – західний;
  • Ударні БпЛА на півдні Херсонщини, курс – західний, вектор руху акваторія Чорного моря.

 