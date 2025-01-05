Росіяни запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 5 січня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по нашій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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