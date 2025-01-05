Росіяни запустили на Україну "Шахеди": які області під загрозою атаки
Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 5 січня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по нашій країні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
БпЛА в південній та східній частинах Харківщини, курс західний. БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. Запорізька область – загроза ударних БпЛА. БпЛА східніше Ніжина Чернігівської області, курс західний. БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину. Сумська область – загроза ударних БпЛА.
БпЛА в південній та східній частинах Харківщини, курс західний.
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
БпЛА східніше Ніжина Чернігівської області, курс західний.
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
Сумська область – загроза ударних БпЛА.