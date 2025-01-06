Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

Російська армія ввечері 6 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі дрони