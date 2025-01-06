Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ворожі БпЛА

6 січня 2025, 20:49
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Автор: Ірина Марціяш

Російська армія ввечері 6 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі дрони

20:39, 06 січня

Кіровоградська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Миколаївщини!

20:27, 06 січня

Кривий Ріг – в районі міста ворожий БпЛА.

20:18, 06 січня

Харківська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:15, 06 січня

Дніпропетровська  область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини.

19:52, 06 січня

Миколаївська  область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Херсонщини!

19:43, 06 січня

БпЛА в Херсонській області, рухаються в північно-західному напрямку.

19:37, 06 січня

БпЛА в Сумській області, рухаються в західному та південно-західному напрямках.