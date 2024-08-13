Росія вдарила дронами по цивільних об'єктах Чернігівщини: пошкоджені будівлі, виникла пожежа
Джерело:МВС України
Унаслідок атаки російських дронів на Чернігівську область постраждала цивільна інфраструктура. Ворог не припиняє повітряного терору.
У вівторок вранці, 13 серпня, Міністерство внутрішніх справ розповіло про наслідки нічного обстрілу Чернігівщини. Щонайголовніше, на щастя, немає загиблих та постраждалих серед людей.
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Атака дронів на Чернігівщину
Як констатували у відомстві, під час ударів безпілотниками по регіону постраждали цивільні будівлі. На місце пожежі виїхали рятувальники разом з відповідною технікою.
Чернігівщина. Уночі російські війська атакували БпЛА цивільну інфраструктуру області. Пошкоджені будівлі, виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучалися 4 одиниці техніки та 25 надзвичайників.
МВС опублікувало кадри, на яких видно пожежників Державної служби з надзвичайних ситуацій, що приборкують полум'я на об'єкті в Чернігівській області.
Рятувальники ліквідовують полум'я, що виникло внаслідок атаки дронів / Фото ДСНС
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Українські захисники констатували, що в ніч з 12 на 13 серпня вдалось ліквідувати 30 із 38 російських дронів типу "Шахед", що летіли на різні області України. Запускали цілі росіяни з Приморсько-Ахтарська, а також Курська.