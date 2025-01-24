УКР РУС
24 січня 2025, 07:08
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Ворог атакував "Шахедами", в Росії лунали вибухи в багатьох регіонах: хронологія 1066 дня війни

Ірина Марціяш

Уже 1066 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським окупантам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 січня, повідомляє 24 Канал.

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06:15, 24 січня

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину є загиблі і постраждалі

На жаль, дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину.

Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

04:58, 24 січня

У Львівській області вибухи – працює ППО

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:24. Через пів години очільник ОВА Максим Козицький повідомив про роботу сил Протиповітряної оборони.

На Львівщині працює ППО. Нічого не знімаємо, ніде не викладаємо. Локацій не називаємо!
– написав він.

04:00, 24 січня

Ворог атакував Київщину

Близько 4 ранку тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник опублікував інформацію про наслідки повітряної атаки ворога.

Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6 – 9 поверхах,
– написав він.

В іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 квадратних метрів.

03:09, 24 січня

На Київщині та біля Києва працює ППО по ударних БпЛА

Київська військова обласна адміністрація проінформувала громадян, що в регіоні фіксують ударні дрони ворога, тож сили Протиповітряної оборони працюють, відбиваючи атаку.

За інформацією моніторингових каналів, дрони підлітали й до самого Києва, тож роботу ППО чули й кияни.

02:33, 24 січня

Вибухи чули у Брянську

У російському Брянську повідомляють про влучання по території заводу "Кремній ЕЛ". Підприємство є одним з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії, який виготовляє деталі для РЛС і РЕБ, ракетних комплексів "Іскандер" і ЗРК "Панцир".

00:32, 24 січня

Дрони летіли на Москву, росіяни заявляють про збиття

Росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.

Додамо, що у Росавіації заявили, що аеропорти Домодєдово та Жуковський тимчасово закрили на виліт та приліт. Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження в області запровадили орієнтовно о 00:22. Згодом до них доєднався аеропорт Внуково.

00:26, 24 січня

У Рязані заявляють про масовану атаку БпЛА

У Рязані місцеві мешканці повідомляють про масовану атаку БпЛА. За їхніми словами, у місті чутна сирена, працює ППО та лунають вибухи. Цю інформацію підтвердив Андрій Коваленко, також зазначивши, що у Рязані розташована нафтобаза.

Нафтопереробний завод – один із ключових в нафтовій промисловості Росії, який хоч і під санкціями, але досі працює. Він розташований у Рязанській області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії,
– ідеться у повідомленні.