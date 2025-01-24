Ворог атакував "Шахедами", в Росії лунали вибухи в багатьох регіонах: хронологія 1066 дня війни

Уже 1066 добу повномасштабної війни наші захисники дають потужну відсіч російським окупантам. Так, Сили оборони продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 24 січня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Росіяни знову запустили "Шахеди": хвиля ударних дронів ворога суне на Захід