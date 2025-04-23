На Київщині після атаки "Шахедів" горів готельно-ресторанний комплекс: ДСНС показала наслідки
- На Київщині після російської атаки виникла пожежа у готельно-ресторанному комплексі через падіння уламків БпЛА.
- Обійшлося без постраждалих, пожежу вдалося приборкати.
Росія вночі 23 квітня атакувала Київщину. В області після обстрілу виникла пожежа.
Загоряння сталося у місцевому готельно-ресторанному комплексі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину
Київська ОВА повідомляла про атаку "Шахедів" на область о 01:00. Працювала ППО по російських цілях.
Моніторингові канали попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Броварів/Києва.
Вранці стало відомо, що постраждав готельно-ресторанний комплекс у Броварському районі.
Пожежа на Київщині після атаки БпЛА: дивіться відео
Там виникла пожежа через падіння уламків російського БпЛА. Рятувальники розповіли, що горіли дві окремо розташовані будівлі.
Вогнеборці приборкали полум'я. На щастя, обійшлося без постраждалих,
– додали у ДСНС.
Уламки БпЛА впали на ГРК на Київщині / Фото ДСНС