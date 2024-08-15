Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ударні БпЛА
Росія ввечері 15 серпня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.
Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Куди рухаються "Шахеди"
БпЛА рухають в напрямку Броварів. Група БпЛА рухається у напрямку Кропивницького. В Київській області оголосили відбій. Курс "Шахедів" на Кривий Ріг. Група БпЛА із Полтавщини рухається курсом на Київську область! Повітряна тривога почала далі ширитися областями. Зокрема, дійшла до Київської області. Група БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області! Миргород – укриття! "Шахеди" у вашому напрямку! Група БпЛА в передмісті Полтави. "Шахеди" рухаються у напрямку Полтавської області. Рух ударних БпЛА через Сумську область.
БпЛА рухають в напрямку Броварів.
Група БпЛА рухається у напрямку Кропивницького.
В Київській області оголосили відбій.
Курс "Шахедів" на Кривий Ріг.
Група БпЛА із Полтавщини рухається курсом на Київську область!
Повітряна тривога почала далі ширитися областями. Зокрема, дійшла до Київської області.
Група БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області!
Миргород – укриття! "Шахеди" у вашому напрямку!
Група БпЛА в передмісті Полтави.
"Шахеди" рухаються у напрямку Полтавської області.
Рух ударних БпЛА через Сумську область.