Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ударні БпЛА

Росія ввечері 15 серпня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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