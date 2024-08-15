Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: куди рухаються ударні БпЛА

15 серпня 2024, 23:19
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Автор: Ірина Марціяш

Росія ввечері 15 серпня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Куди рухаються "Шахеди"

00:06, 16 серпня

БпЛА рухають в напрямку Броварів.

23:43, 15 серпня

Група БпЛА рухається у напрямку Кропивницького.

23:38, 15 серпня

В Київській області оголосили відбій.

23:33, 15 серпня

Курс "Шахедів" на Кривий Ріг.

23:23, 15 серпня

Група БпЛА із Полтавщини рухається курсом на Київську область!

23:14, 15 серпня

Повітряна тривога почала далі ширитися областями. Зокрема, дійшла до Київської області.

22:55, 15 серпня

Група БпЛА рухається у напрямку Дніпропетровської області!

22:54, 15 серпня

Миргород – укриття! "Шахеди" у вашому напрямку!

22:34, 15 серпня

Група БпЛА в передмісті Полтави.

22:19, 15 серпня

"Шахеди" рухаються у напрямку Полтавської області.

22:00, 15 серпня

Рух ударних БпЛА через Сумську область.