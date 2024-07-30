Загроза балістики й "Шахедів": у Києві і низці областей України – повітряна тривога

Росія знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу. Згодом тривога пролунала через загрозу балістики.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Що відомо про повітряну тривогу