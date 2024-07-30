Загроза балістики й "Шахедів": у Києві і низці областей України – повітряна тривога

30 липня 2024, 23:01
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Росія знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу. Згодом тривога пролунала через загрозу балістики.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Що відомо про повітряну тривогу

23:06, 30 липня

Декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Вознесенська на Миколаївщині.

23:04, 30 липня

У Києві було чутно вибух. Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО.

22:59, 30 липня

Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей.

22:57, 30 липня

Загроза балістики з півночі! У КМВА закликали киян негайно прямувати в укриття.

22:57, 30 липня

Вознесенськ в укриття!

22:53, 30 липня

Ракета на Миколаївщині! Курс на Вознесенськ!

22:31, 30 липня

"Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

22:28, 30 липня

БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний.

22:25, 30 липня

БпЛА з Херсонської області прямують на Миколаївщину.

22:19, 30 липня

 БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину.

22:13, 30 липня

Увага! Полтавська область – загроза ударних БпЛА!

22:07, 30 липня

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс північно-західний.
  • Декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід.
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс північно-західний.
21:53, 30 липня

В Повітряних силах зазначили, що загроза атаки "Шахедів" також в Дніпропетровській області.

21:52, 30 липня

Сумська область – загроза ударних БпЛА.

Автор: Владислав Кравцов, Ірина Марціяш