Загроза балістики й "Шахедів": у Києві і низці областей України – повітряна тривога
Росія знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу. Згодом тривога пролунала через загрозу балістики.
Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Що відомо про повітряну тривогу
Декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Вознесенська на Миколаївщині. У Києві було чутно вибух. Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО. Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загроза балістики з півночі! У КМВА закликали киян негайно прямувати в укриття. Вознесенськ в укриття! Ракета на Миколаївщині! Курс на Вознесенськ! "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі. БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний. БпЛА з Херсонської області прямують на Миколаївщину. БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину. Увага! Полтавська область – загроза ударних БпЛА! Рух ударних БпЛА: В Повітряних силах зазначили, що загроза атаки "Шахедів" також в Дніпропетровській області. Сумська область – загроза ударних БпЛА.
Декілька груп "Шахедів" рухаються у бік Вознесенська на Миколаївщині.
У Києві було чутно вибух. Місцеві пабліки пишуть про роботу ППО.
Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей.
Загроза балістики з півночі! У КМВА закликали киян негайно прямувати в укриття.
Вознесенськ в укриття!
Ракета на Миколаївщині! Курс на Вознесенськ!
"Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.
БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний.
БпЛА з Херсонської області прямують на Миколаївщину.
БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину.
Увага! Полтавська область – загроза ударних БпЛА!
Рух ударних БпЛА:
В Повітряних силах зазначили, що загроза атаки "Шахедів" також в Дніпропетровській області.
Сумська область – загроза ударних БпЛА.