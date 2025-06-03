На Полтавщині уламки БпЛА пошкодили недіюче компідприємство: спалахнула пожежа
- На Полтавщині уламки безпілотника пошкодили недіюче комунальне підприємство.
- Спалахнула пожежа, минулося без постраждалих.
Росія вночі 3 червня атакувала Україну "Шахедами". Серед постраждалих областей – Полтавщина.
Там уламки БпЛА впали на території недіючого комунального підприємства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Полтавщину атакували "Шахеди"
️Володимир Когут розповів, що вночі у Полтавській області працювала ППО.
Унаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС,
– повідомив він вранці.
На щастя, постраждалих під час цієї російської атаки немає.
Нагадаємо, що серйозніші наслідки обстрілу в Одесі. Там пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, також згоріли автівки. Потерпілих серед місцевих жителів немає.
А у Чернігові є руйнування багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі. Також серйозно поранено 3 людей.