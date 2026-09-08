Російські "Шахеди" прицільно вдарили по поїзду Київ – Суми

Ворог продовжує атакувати українську залізницю. 9 вересня окупанти уразили пасажирський потяг сполученням Київ – Суми. Він перевозив 90 пасажирів.

Як повідомили в Укрзалізниці, ворожа атака сталася на під'їзді потяга до обласного центру.

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Ворог завдав по поїзду два прицільні удари "Шахедами".

Моніторингова команда залізничників вчасно зафіксувала повітряну загрозу та зупинила рухомий склад на проміжній станції ще до моменту влучань.

Евакуація пасажирів, поїзної та локомотивної бригад відбулася без затримок. Усіх людей оперативно вивели у безпечне місце, завдяки чому ніхто не постраждав.

Для доправлення пасажирів до пунктів призначення оперативно виділили автобуси. Транспорт надали у співпраці із Сумською обласною військовою адміністрацією.

У залізничній компанії наголосили, що цілеспрямовані удари по цивільних поїздах є воєнним злочином. Попри постійні спроби ворога перервати логістику, залізничники продовжують підтримувати сполучення з прифронтовими громадами.

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Зауважимо, що це не перший випадок цілеспрямованої атаки на цивільні потяги. Зокрема, 2 вересня російський дрон вдарив поблизу поїзда Одеса – Дніпро на Придніпровській залізниці.

Уночі 1 вересня російські війська масовано атакували Київ та область. Росіяни прицільно вдарили балістичною ракетою по залізничному депо та інших об'єктах залізниці. Загинули семеро людей, шестеро з них були працівниками "Укрзалізниці".