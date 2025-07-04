Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза
Увечері у п'ятницю, 4 липня, росіяни знову запустили по Україні ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У якому напрямку рухаються дрони
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині! Залучено засоби для його збиття. Ворожі БпЛА на Сумщині та в районі Запоріжжя! Залучено засоби для їх збиття. Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних. Ворожий БпЛА на Чернігівщині та Сумщині! Залучено засоби для їх збиття.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині! Залучено засоби для його збиття.
Ворожі БпЛА на Сумщині та в районі Запоріжжя! Залучено засоби для їх збиття.
Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних.
Ворожий БпЛА на Чернігівщині та Сумщині! Залучено засоби для їх збиття.