Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза

Увечері у п'ятницю, 4 липня, росіяни знову запустили по Україні ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У якому напрямку рухаються дрони