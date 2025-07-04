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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза
4 липня, 20:47
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Росія знову запустила "Шахеди": для яких областей існує загроза

Маргарита Волошина

Увечері у п'ятницю, 4 липня, росіяни знову запустили по Україні ударні безпілотники. У частині областей оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У якому напрямку рухаються дрони

 

20:52, 04 липня

 Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:51, 04 липня

Суми – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:47, 04 липня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курсом на захід;
  • БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південь;
  • БпЛА на Донеччині, курсом на схід.
20:26, 04 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:24, 04 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:20, 04 липня

Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:13, 04 липня

Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині! Залучено засоби для його збиття.

18:51, 04 липня

Ворожі БпЛА на Сумщині та в районі Запоріжжя! Залучено засоби для їх збиття.

18:00, 04 липня

Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних.

17:25, 04 липня

Ворожий БпЛА на Чернігівщині та Сумщині! Залучено засоби для їх збиття.