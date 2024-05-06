Росіяни вдарили "Шахедами" по Сумщині: хронологія 803 дня війни
Російські окупанти не полишають спроб прорвати лінію фронту та захопити Луганську та Донецьку області. Водночас Сили оборони тримають рубежі, знищують загарбників.
Понеділок, 6 травня, це уже вісімсот третя доба з початку російського вторгнення в нашу державу. Читайте в матеріалі 24 Каналу найголовніше за цей день.
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Американські чиновники підтримують плани України щодо контрнаступу у 2025 році. Водночас Інститут вивчення війни наполягає на терміновому перехопленні ініціативи нашою державою. У ISW вважають, що затримка з контрнаступом до 2025 року дозволить Росії формувати умови на полі бою, контролюючи час, місце та інтенсивність атак, зокрема КАБами. Повітряні сили заявили, що збили 12 із 13 "Шахедів", що вночі російські окупанти випустили по Україні. Власне, атакували нашу державу загарбники з Курської області. Сі Цзіньпін прибув до Франції з "трьома посланнями", одне з яких стосується України. Китайський лідер заявив про бажання співпрацювати з Францією та міжнародним співтовариством, зокрема задля врегулювання ситуації на території нашої держави. Дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували Сумщину, близько 00:05 пролунав вибух. Після цього у деяких районах Сумської області зникло енергопостачання, зокрема у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. У Сумській ОВА підтвердили, що ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Відповідні об'єкти переводять на резервне живлення, аби могли працювати лікарні та функціонувало водопостачання. Після заяви голови МЗС Британії Камерона про можливість для України атак на російські об'єкти британською зброєю виступив міністр закордонних справ Кремля. Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,
Робота ППО вночі
Удар по Сумщині
– сказав Лавров.
Американські чиновники підтримують плани України щодо контрнаступу у 2025 році. Водночас Інститут вивчення війни наполягає на терміновому перехопленні ініціативи нашою державою.
У ISW вважають, що затримка з контрнаступом до 2025 року дозволить Росії формувати умови на полі бою, контролюючи час, місце та інтенсивність атак, зокрема КАБами.
Повітряні сили заявили, що збили 12 із 13 "Шахедів", що вночі російські окупанти випустили по Україні. Власне, атакували нашу державу загарбники з Курської області.
Сі Цзіньпін прибув до Франції з "трьома посланнями", одне з яких стосується України. Китайський лідер заявив про бажання співпрацювати з Францією та міжнародним співтовариством, зокрема задля врегулювання ситуації на території нашої держави.
Дрони-камікадзе типу "Шахед" атакували Сумщину, близько 00:05 пролунав вибух. Після цього у деяких районах Сумської області зникло енергопостачання, зокрема у Лебедині, Білопіллі та Охтирці. У Сумській ОВА підтвердили, що ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Відповідні об'єкти переводять на резервне живлення, аби могли працювати лікарні та функціонувало водопостачання.
Після заяви голови МЗС Британії Камерона про можливість для України атак на російські об'єкти британською зброєю виступив міністр закордонних справ Кремля.
Камерон не покаявся. Такі люди не каються, їм це почуття невідоме. Камерон підтвердив свою позицію про те, що британська зброя може використовуватися українцями для завдання ударів по будь-якій меті на території Росії. Це англійці. Їхня репутація добре відома,