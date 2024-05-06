Росіяни вдарили "Шахедами" по Сумщині: хронологія 803 дня війни

Російські окупанти не полишають спроб прорвати лінію фронту та захопити Луганську та Донецьку області. Водночас Сили оборони тримають рубежі, знищують загарбників.

Понеділок, 6 травня, це уже вісімсот третя доба з початку російського вторгнення в нашу державу. Читайте в матеріалі 24 Каналу найголовніше за цей день.

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