Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Росія вкотре випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" у ніч на 12 червня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз російські "Шахеди"
Для яких областей є загроза: дивіться на карті
Також є загроза застосування балістичного озброєння з Півдня. Велика група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря – курсом на Одещину. БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину. Група ворожих ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину.
Також є загроза застосування балістичного озброєння з Півдня.
Велика група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря – курсом на Одещину.
БпЛА з Херсонщини рухаються на Миколаївщину.
Група ворожих ударних БпЛА з півдня – на Херсонщину.