Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Росія вкотре випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" у ніч на 12 червня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз російські "Шахеди"

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